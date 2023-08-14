Видворені з Молдови співробітники посольства РФ вилетіли з Кишинева
Понеділок, 14 серпня 2023, 09:12
Частина дипломатів і співробітників російського посольства в Молдові 14 серпня вилетіли з Кишинева в Росію.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.
Літак, який доставить російських дипломатів до Москви, приземлився о 05:30 в аеропорту Кишинева.
Усіх співробітників російського посольства, яких видворили з Молдови, доправили в аеропорт на двох автобусах і кількох легкових автомобілях.
Журналістів в аеропорт не допустили.
Молдова 26 липня оголосила про рішення вислати 45 співробітників російського посольства у Кишиневі.
Це відбулося після публікації розслідування, в ході якого журналісти нарахували на даху посольства РФ у Кишиневі 28 антен і тарілок, які російські спецслужби використовують для стеження за владою Молдови.
Дивіться відео "Європейської правди" про те, як Росія руйнує Молдову зсередини і чому пропаганда РФ там ефективна.