РФ после выдворения "дипломатов" из Молдовы сокращает деятельность представительств в Кишиневе

Министерство иностранных дел России после возвращения 45 работников посольства в Молдове объявило о сворачивании деятельности торгового и культурного представительства в Кишиневе.

Об этом говорится в заявлении российского МИД, которое цитирует "Европейская правда".

Внешнеполитическое ведомство в Москве утверждает, что решение Кишинева "прежде всего отразится на жителях обеих стран, чьи возможности в получении своевременной консульской помощи, а также поддержании деловых и культурных связей будут существенно снижены".

"В сокращенном составе сотрудники посольства России в силу объективных обстоятельств не смогут обеспечить надлежащие объемы и сроки оказания консульских услуг. Также будет вынужденно ограничена деятельность торгового представительства и Российского центра науки и культуры в Кишиневе", – отмечает МИД РФ.

Там традиционно возложили ответственность за это на молдавское руководство, которое приняло "ничем не обоснованное решение" о высылке сотрудников посольства РФ "в рамках развязанной им же масштабной антироссийской кампании".

Молдова 26 июля объявила о решении выслать 45 сотрудников российского посольства в Кишиневе.

Это произошло после публикации расследования, в ходе которого журналисты насчитали на крыше посольства РФ в Кишиневе 28 антенн и спутниковых тарелок, которые российские спецслужбы используют для слежки за властями Молдовы.

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