Правительство Италии бьет тревогу из-за нашествия диких кабанов на города

Из-за нашествия диких кабанов правительство Италии приказало их отстреливать, в том числе с использованием луков и стрел, и позволило потом съесть убитых животных.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует ANSA.

Сообщается, что стая из 20 кабанов разгуливала вокруг жилых домов в окрестностях города Катандзаро на юге Италии, из-за чего член совета по охране окружающей среды Джорджо Аркури призвал к "соответствующим мерам, чтобы остановить это явление".

В то же время фермерская группа Coldiretti провела кампанию против того, что она называет "полномасштабным вторжением" кабанов, которое уже нанесло ущерб посевам.

Ранее сообщалось, что ряд экспертиз таинственного дикого животного, которое разгуливало в городе Кляйнмахнов на южных окраинах немецкого Берлина, подтвердил, что оно было не львицей, а на самом деле диким кабаном.

О том, что таинственное животное, скорее всего, является диким кабаном, начали говорить еще в конце прошлой недели после анализа видео. Власти Кляйнмахнова дополнительно заказали экспертизу следов, а также фекалий и образцов шерсти.

Первое сообщение о загадочном хищнике поступило из пригорода немецкой столицы в прошлую среду. Несколько размытый ролик, на котором было видно львицу в кустах, быстро набрал популярность в Интернете. Другие свидетели якобы сняли на видео, как хищница преследует и убивает дикого кабана.

Власти сначала признали видео достоверным и начали широкомасштабную операцию, а также призвали местных жителей быть осторожными и избегать близлежащих лесов.