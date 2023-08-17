В Тбилиси на железную дорогу обвалился каменный массив
В грузинской столице Тбилиси на железнодорожном переезде Дидубе-Авчал произошел обвал каменного массива.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на грузинскую службу "Радио Свобода".
Инцидент произошел утром 17 августа. Из-за обвала временно прервано движение поездов Батуми-Тбилиси, Тбилиси-Боржоми и Тбилиси-Батуми.
В настоящее время ведутся работы по очистке пути второго направления. Как только работы будут завершены, движение по второму пути возобновится в обычном режиме с учетом всех правил безопасности.
Параллельно соответствующие специалисты осматривают и изучают место падения камней.
Один путь был оперативно расчищен и по нему сейчас осуществляется движение поездов.
Напомним, 3 августа в грузинском курортном поселке Шови произошел оползень. Сейчас спасатели подтвердили гибель 26 человек.
Одна из погибших – гражданка Украины. Это украинская медийщица, бывшая сценаристка шоу "Ранок з Україною" Алина Поликовская.