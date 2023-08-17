В Тбилиси на железную дорогу обвалился каменный массив

В грузинской столице Тбилиси на железнодорожном переезде Дидубе-Авчал произошел обвал каменного массива.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на грузинскую службу "Радио Свобода".

Инцидент произошел утром 17 августа. Из-за обвала временно прервано движение поездов Батуми-Тбилиси, Тбилиси-Боржоми и Тбилиси-Батуми.

Georgian Railway

В настоящее время ведутся работы по очистке пути второго направления. Как только работы будут завершены, движение по второму пути возобновится в обычном режиме с учетом всех правил безопасности.

Параллельно соответствующие специалисты осматривают и изучают место падения камней.

Один путь был оперативно расчищен и по нему сейчас осуществляется движение поездов.

Напомним, 3 августа в грузинском курортном поселке Шови произошел оползень. Сейчас спасатели подтвердили гибель 26 человек.

Одна из погибших – гражданка Украины. Это украинская медийщица, бывшая сценаристка шоу "Ранок з Україною" Алина Поликовская.