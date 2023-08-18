Естонська Нарва не погодилася перейменувати вулиці, названі на честь радянських військових

Мерія естонської Нарви, яка є найбільш російськомовним містом Естонії, не схвалила перейменування чотирьох із п’яти вулиць, назви яких необхідно декомунізувати.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

Нещодавно місто отримало розпорядження від уряду перейменувати зазначені п’ять вулиць після того, як влада Нарви самостійно не вирішила це питання протягом кількох місяців.

Проти перейменування однієї з вулиць – "26 липня", на честь битви за Нарву – не стали заперечувати, вона стала "Липневою".

Щодо інших чотирьох, на честь радянських військових Алексєя Юханова, Арсентія Бастракова, Ігоря Графова та Михаїла Горбача, достатньо голосів не зібралося.

Десять депутатів проголосували за збереження існуючих назв, п'ять – проти і двоє утрималися. Ще п’ятеро присутніх не голосували і дев'ять депутатів не прийшли на засідання.

Одним з основних аргументів противників перейменування було те, що ці особи не воювали проти Естонії.

"Це не означає, що ми у Нарві проти держави, ми просто говоримо про те, що до наших аргументів варто дослухатися і брати їх до уваги… Ми зараз готуємо позицію, тому що міністр просив про реакцію на його рішення, і ми подамо її наступного тижня", – прокоментував лідер однієї з фракцій у міськраді Алексєй Євграфов.

Нагадаємо, минулого року за розпорядженням уряду Естонії у місті Нарва та його найближчих околицях було перенесено шість монументів із радянською військовою символікою, у тому числі танк Т-34, попри невдоволення багатьох містян. Танк відвезли у військовий музей неподалік від столиці.

Згодом у Нарві не захотіли виставляти підбитий російський танк, який привезли з України як музейний експонат.

Детальніше про особливості естонської Нарви – у відеоблозі "ЄвроПравди":