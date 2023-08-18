Эстонская Нарва не согласилась переименовать улицы, названные в честь советских военных

Мэрия эстонской Нарвы, самого русскоязычного города Эстонии, не одобрила переименование четырех из пяти улиц, названия которых необходимо декоммунизировать.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

Недавно город получил распоряжение от правительства переименовать указанные пять улиц после того, как власти Нарвы самостоятельно не решили этот вопрос в течение нескольких месяцев.

Против переименования одной из улиц – "26 июля", в честь битвы за Нарву – не стали возражать, она стала "Июльской".

По другим четырем, в честь советских военных Алексея Юханова, Арсентия Бастракова, Игоря Графова и Михаила Горбача, достаточно голосов не набралось.

Десять депутатов проголосовали за сохранение существующих названий, пять – против и двое воздержались. Еще пятеро присутствующих не голосовали и девять депутатов не пришли на заседание.

Одним из основных аргументов противников переименования было то, что эти лица не воевали против Эстонии.

"Это не значит, что мы в Нарве против государства, мы просто говорим о том, что к нашим аргументам стоит прислушаться и принимать их во внимание... Мы сейчас готовим позицию, потому что министр просил о реакции на его решение, и мы подадим ее на следующей неделе", – прокомментировал лидер одной из фракций в горсовете Алексей Евграфов.

Напомним, в прошлом году по распоряжению правительства Эстонии в городе Нарва и его ближайших окрестностях было перенесено шесть монументов с советской военной символикой, в том числе танк Т-34, несмотря на недовольство многих горожан. Танк отвезли в военный музей неподалеку от столицы.

Позже в Нарве не захотели выставлять подбитый российский танк, который привезли из Украины как музейный экспонат.

Подробнее об особенностях эстонской Нарвы – в видеоблоге "ЕвроПравды":