Пожежа на іспанському острові Тенерифе за добу розширилась майже удвічі

Лісова пожежа на острові Тенерифе, що в архіпелазі Канарських островів, за добу розширилася майже удвічі.

Про це повідомляє El Pais, пише "Європейська правда".

Площа постраждалої території зросла з 1800 до понад 3200 гектарів, це переважно лісисті пагорби та ущелини на території восьми муніципалітетів.

Вогонь намагаються стримувати близько 200 пожежників та 17 одиниць авіації, пріоритетною ціллю залишається не пустити фронт пожежі у напрямку населених пунктів.

¡Buenos días, aviadores! 👋🏻



Lucha sin tregua contra el fuego 🔥



5 aviones del #43Grupo trabajaron ayer en #IFArafoCandelaria (Tenerife), #IFArbo (Pontevedra) e #IFRubiá (Orense), con un total de 32:20 horas de vuelo ✈️ y 88 descargas 💦



📽️ Tenerife@mitecogob @Defensagob pic.twitter.com/PMCh0A3vYT — Ejército del Aire y del Espacio (@EjercitoAire) August 18, 2023

На цей час залишити свої домівки довелося 3000 людям, ще близько 4400 опинилися у зоні, де з міркувань безпеки мешканцям заборонили виходити з дому.

Президент регіону заявив, що це ймовірно найскладніша пожежа на Канарських островах за останні 40 років.

Вогонь поки не загрожує жодній з двох електростанцій на острові і переривати постачання немає потреби на жодній з ліній.

У районах довкола осередку пожежі мешканців закликають залишатися вдома і не відкривати вікна.

Нагадаємо, пожежа на Тенерифе почалася ввечері у вівторок.

Раніше цього літа пожежі спалахнули на островах Гран-Канарія і Ла-Пальма, що входять до Канарського архіпелагу.