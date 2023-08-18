Пожар на испанском острове Тенерифе за сутки расширился почти вдвое

Лесной пожар на острове Тенерифе, что в архипелаге Канарских островов, за сутки расширился почти вдвое.

Об этом сообщает El Pais, пишет "Европейская правда".

Площадь пострадавшей территории выросла с 1800 до более 3200 гектаров, это преимущественно лесистые холмы и ущелья на территории восьми муниципалитетов.

Огонь пытаются сдерживать около 200 пожарных и 17 единиц авиации, приоритетной целью остается не пустить фронт пожара в направлении населенных пунктов.

¡Buenos días, aviadores! 👋🏻



Lucha sin tregua contra el fuego 🔥



5 aviones del #43Grupo trabajaron ayer en #IFArafoCandelaria (Tenerife), #IFArbo (Pontevedra) e #IFRubiá (Orense), con un total de 32:20 horas de vuelo ✈️ y 88 descargas 💦



📽️ Tenerife@mitecogob @Defensagob pic.twitter.com/PMCh0A3vYT — Ejército del Aire y del Espacio (@EjercitoAire) August 18, 2023

Покинуть свои дома пришлось уже 3000 жителям, еще около 4400 оказались в зоне, где из соображений безопасности жителям запретили выходить из дома.

Президент региона заявил, что это, вероятно, самый сложный пожар на Канарских островах за последние 40 лет.

Огонь пока не угрожает ни одной из двух электростанций на острове и прерывать поставки нет необходимости ни на одной из линий.

В районах вокруг очага пожара жителей призывают оставаться дома и не открывать окна.

Напомним, пожар на Тенерифе начался вечером во вторник.

Ранее этим летом пожары полыхали на островах Гран-Канария и Ла-Пальма, входящих в Канарский архипелаг.