Лісова пожежа на іспанському Тенерифе розширилася в 5 разів 

На іспанському острові Тенерифе, що входить до Канарських островів, площа лісової пожежі збільшилася до 1800 гектарів, полум’я ще не взяли під контроль.

Про це повідомляє El Pais, пише "Європейська правда".

Раніше повідомляли про 300 гектарів постраждалої території, тепер площа пожежі збільшилася до 1800 гектарів, а її периметр складає 22 кілометри.

Регіональний президент Канарських островів Фернандо Клафіхо розповів, що вогонь не контролюється. "Пожежа дуже сильна, і це складна місцевість", – зазначив він.

🔴 Los equipos #EIRIF junto a medios de @CabildoTenerife se encuentran en el cruce de la carretera de la Esperanza TF-24 y la carretera Los Loros TF-523 realizando maniobras de fuego técnico (📍https://t.co/cP8nIiEc5t ) #IFArafoCandelaria pic.twitter.com/ix1HQg3OkM — EIRIF (@EIRIFGobCan) August 16, 2023

Через загрозу залишаються в евакуації мешканці кількох сіл, перекриті дві дороги. Протягом ночі на місці працювали близько 200 пожежників.

Мешканцям наближених до пожежі районів радять не відкривати вікна, не виходити з дому без нагальної потреби і відкласти спортивні заняття, а надворі використовувати респіратор FPP2 та захищати очі.

Раніше цього літа пожежі спалахнули на островах Гран-Канарія і Ла-Пальма, що входять до Канарського архіпелагу.