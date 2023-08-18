РФ оголосила відповідь на видворення Молдовою 45 співробітників посольства

Міністерство закордонних справ Росії заявило, що у відповідь на скорочення чисельності співробітників посольства у Молдові забороняє в’їзд "низці посадовців" Молдови.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві МЗС РФ від 18 серпня.

В МЗС Росії розповіли, що викликали посла Молдови Ліліана Дарія та висловили йому протест через "необгрунтоване" рішення Кишинева скоротити персонал російського посольства, а також звинуватили Молдову у "руйнуванні відносин".

"Як асиметричний захід у відповідь, до РФ закрито в’їзд низці офіційних осіб Республіки Молдова", – заявили у комюніке, не наводячи деталей.

Молдовське видання NM спробувало уточнити в МЗС Молдови імена посадовців, яким Росія заборонила в'їзд, але поки не отримало відповіді.

Нагадаємо, Молдова 26 липня оголосила про рішення вислати 45 співробітників російського посольства у Кишиневі.

Це відбулося після публікації розслідування, в ході якого журналісти нарахували на даху посольства РФ у Кишиневі 28 антен і тарілок, які російські спецслужби ймовірно використовують для стеження за владою Молдови.

МЗС РФ у зв’язку з цим оголосило про згортання діяльності торгового й культурного представництва в Кишиневі.

Частина видворених росіян вилетіли з Кишинева 14 серпня.

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