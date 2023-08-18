РФ объявила ответ на выдворение Молдовой 45 сотрудников посольства

Министерство иностранных дел России заявило, что в ответ на сокращение численности сотрудников посольства в Молдове запрещает въезд "ряду официальных лиц" Молдовы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении МИД РФ от 18 августа.

В МИД России рассказали, что вызвали посла Молдовы Лилиана Дария и выразили ему протест из-за "необоснованного" решения Кишинева сократить персонал российского посольства, а также обвинили Молдову в "разрушении отношений".

"В качестве асимметричной ответной меры, в РФ закрыт въезд ряду официальных лиц Республики Молдова", – заявили в коммюнике, не приводя деталей.

Молдавское издание NM попыталось уточнить в МИД Молдовы имена чиновников, которым Россия запретила въезд, но пока не получило ответа.

Напомним, Молдова 26 июля объявила о решении выслать 45 сотрудников российского посольства в Кишиневе.

Это произошло после публикации расследования, в ходе которого журналисты насчитали на крыше посольства РФ в Кишиневе 28 антенн и тарелок, которые российские спецслужбы вероятно используют для слежки за властями Молдовы.

МИД РФ в связи с этим объявил о сворачивании деятельности торгового и культурного представительства в Кишиневе.

Часть выдворенных россиян вылетели из Кишинева 14 августа.

Смотрите также видео "Европейской правды" о том, как Россия разрушает Молдову изнутри и почему пропаганда РФ там эффективна.