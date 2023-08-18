Єрмак сказав, скільки держав долучились до декларації про "гарантії безпеки" для України

Станом на зараз уже двадцять п’ять держав приєднались до декларації країн "Групи семи" про довгострокові безпекові запевнення для України.

Як передає "Європейська правда", цю інформацію в етері телемарафону озвучив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Цього тижня країн, які доєднались до декларації, яка була узгоджена у Вільнюсі, це число становить уже 25 держав. До нас тільки цього тижня доєдналися Болгарія, Естонія, Греція, Литва та Північна Македонія", – перерахував він.

Єрмак також висловив упевненість, що до кінця року Україна укладе перші двосторонні угоди про безпекові зобов’язання, які й будуть практичним втіленням декларації G7.

"Це абсолютно конкретні домовленості. Ми не дамо повторити дуже сумну для нас практику Будапештського меморандуму. І тому ми точно маємо сьогодні весь цей досвід, і тому це будуть абсолютно конкретні угоди з абсолютно конкретними зобов’язаннями", – вважає голова ОП.

Як відомо, країни "Групи семи" на саміті НАТО у Вільнюсі погодили рамковий документ щодо "гарантій безпеки" для України. Лідери узгодили не конкретні параметри "гарантій безпеки", а їхню рамку, а конкретні двосторонні договори будуть підписані пізніше.

Окрім Болгарії, до декларації вже приєднались 15 держав. Крім того, протягом серпня Україна розпочала переговори про "гарантії безпеки" зі Сполученими Штатами Америки та Великою Британією.

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