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Держави Балтії приєдналися до декларації G7 щодо підтримки України

Четвер, 17 серпня 2023, 12:40

Естонія, Литва і Латвія приєдналися до декларації "Групи семи" про підтримку України, ухваленої на полях саміту НАТО у Вільнюсі, яку умовно називають також декларацією про "гарантії безпеки".

Як повідомляє "Європейська правда", спільну заяву одночасно опублікували прем’єр-міністри трьох балтійських держав. 

Прем’єрка Естонії Кая Каллас, прем’єр Латвії Кріш’яніс Каріньш та прем’єрка Литви Інгріда Шимоніте заявили про приєднання декларації G7 про підтримку України.

"Ми будемо працювати з Україною у рамках цієї міжнародної рамки, щоб створити безпекові зобов’язання та механізми, які допоможуть Україні якнайшвидше перемогти у цій війні, підтримувати економічну стабільність та відбудову, забезпечити реалізацію реформ, стійкість та просування на її європейському та євроатлантичному шляху", – зазначають вони. 

Прем’єри наголосили, що боротьба України з агресором допомагає захистити євроатлантичну безпеку і міжнародний порядок, заснований на правилах, та пообіцяли підтримувати Україну "до перемоги" і брати участь у міжнародних зусиллях для захисту її незалежності, демократії і добробуту, як і притягнення до відповідальності відповідальних за злочин агресії та інші. 

"Ми твердо переконані, що лише членство у НАТО надасть Україні безпекові гарантії і надійний інструмент стримування, щоб запобігти новій агресії експансіоністської Росії. Членство України в НАТО також суттєво посилить євроатлантичну безпеку і стабільність. На саміті НАТО у Вільнюсі союзники погодилися, що майбутнє України – у НАТО. Ми продовжимо непохитну підтримку України, щоб вона якнайшвидше стала членом Альянсу", – зазначають прем’єри. 

Вони обіцяють також співпрацювати з Україною на її шляху до ЄС та сподіваються на початок перемовин про вступ у 2023 році, після відповідної оцінки Єврокомісії.

"Сильна, незалежна і процвітаюча Україна, яка повністю інтегрована у євроатлантичну родину – це вкрай важливо для європейської безпеки",  – зазначають прем’єри. 

Зазначимо, Латвія ще тиждень тому окремо оголосила про приєднання до декларації.

У середу рішення про приєднання до декларації G7 ухвалила Болгарія, ставши 16-ю такою країною, а перед тим – Північна Македонія та Греція. 

Як відомо, країни "Групи семи" на саміті НАТО у Вільнюсі погодили рамковий документ щодо "гарантій безпеки" для України. Лідери узгодили не конкретні параметри "гарантій безпеки", а їхню рамку, а конкретні двосторонні договори будуть підписані пізніше.

3 серпня Україна розпочала переговори зі Сполученими Штатами Америки щодо двосторонньої угоди.

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