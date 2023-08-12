14-та країна приєдналася до декларації G7 щодо "гарантій безпеки" для України

Греція стала 14-ю країною, яка приєдналася до вільнюської декларації країн "Групи семи" на підтримку України, яка є рамковим документом щодо майбутніх "гарантій безпеки".

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в суботу, пише "Європейська правда".

"Вдячний Греції за приєднання до декларації G7 щодо підтримки України. Греція стала 14-ю країною, яка підтримала "гарантії безпеки" для України", – написав Зеленський у своєму Telegram-каналі.

Він подякував премʼєр-міністру Кіріакосу Міцотакісу за відданість українсько-грецькому партнерству. "Працюємо разом на шляху України до НАТО", – зазначив також глава держави.

Напередодні стало відомо, що Афіни та Київ нещодавно провели прямі переговори з метою укладення двосторонньої угоди, результатом якої стане зобов'язання Греції надати Україні "гарантії безпеки" в кількох секторах, а не лише в оборонній сфері.

11 серпня Україна розпочала двосторонні консультації щодо "гарантій безпеки" з Великою Британією.

3 серпня Україна розпочала переговори зі Сполученими Штатами Америки щодо двосторонньої угоди про надання "гарантій безпеки".

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