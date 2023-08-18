Ермак сказал, сколько государств присоединились к декларации о "гарантиях безопасности" для Украины

По состоянию на сейчас уже двадцать пять государств присоединились к декларации стран "Группы семи" о долгосрочных безопасностных заверениях для Украины.

Как передает "Европейская правда", эту информацию в эфире телемарафона озвучил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"На этой неделе стран, которые присоединились к декларации, которая была согласована в Вильнюсе, это число составляет уже 25 государств. К нам только на этой неделе присоединились Болгария, Эстония, Греция, Литва и Северная Македония", – перечислил он.

Ермак также выразил уверенность, что до конца года Украина заключит первые двусторонние соглашения о безопасностных обязательствах, которые и будут практическим воплощением декларации G7.

"Это абсолютно конкретные договоренности. Мы не дадим повторить очень печальную для нас практику Будапештского меморандума. И поэтому мы точно имеем сегодня весь этот опыт, и поэтому это будут абсолютно конкретные соглашения с абсолютно конкретными обязательствами", – считает глава ОП.

Как известно, страны "Группы семи" на саммите НАТО в Вильнюсе согласовали рамочный документ по "гарантиям безопасности" для Украины. Лидеры согласовали не конкретные параметры "гарантий безопасности", а их рамку, а конкретные двусторонние договоры будут подписаны позже.

Кроме того, в течение августа Украина начала переговоры о "гарантиях безопасности" с Соединенными Штатами Америки и Великобританией.

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