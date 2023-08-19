WP: Більшість затриманих у Польщі російських агентів – українці, їх вербували через Telegram

Американське видання The Washington Post дізналось подробиці розслідування мережі російських агентів у Польщі, які мали на меті здійснити диверсії для перешкоджання транспортуванню в Україну військової допомоги.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як розповіли WP польські слідчі, Росія вдалась до вербування агентів у Польщі насамперед серед громадян України та Білорусі, поширюючи оголошення в популярних російськомовних Telegram-каналах про пошук роботи чи оренду житла.

Спершу завдання полягали в розклеюванні проросійських та антиукраїнських листівок у великих містах під обіцянку швидких грошей. Так РФ намагалась розпалити антиукраїнські настрої в Польщі та виявити потенційно готових до виконання "небезпечніших" завдань.

Серед таких завдань – купування телефонів і фотоапаратів, за допомогою яких агенти фіксували залізничні станції, аеродроми й морські порти в Польщі, а потім скидали інформацію "кураторам". За виконання платили в криптовалюті, аби транзакції було важче відстежити.

Польська влада вважає, що "куратори" були призначені російською військовою розвідкою (ГРУ), які формували "комірки" агентів залежно від завдань, які ті виконували. Агентам давали таблицю з "прайсом" на різні завдання, серед яких навіть згадувались замовні вбивства.

Співрозмовники The Washington Post також вказують, що з-поміж 16 затриманих дванадцять – українські біженці, ще троє – громадяни Білорусі та один – росіянин. Слідство вважає, що більшість із них була вмотивована платнею, а не проросійськими поглядами. Тим паче, більшість агентів віком у середньому 20 років, одному – лише 16.

Мережу агентів Росії розкрили випадково, коли один із перехожих помітив об’єктив камери на одному зі стратегічно важливих маршрутів постачання зброї в Україну. Пристрій вилучили, й так вийшли на решту учасників мережі.

Спершу польські спецслужби планували стежити за проросійськими агентами, аби вийти на їхніх "кураторів" у ГРУ, але коли ризик диверсії став більш реальним, вирішили затримати причетних негайно. Нині розслідування зосереджене на встановленні російських оперативників, які курували мережу агентів у Польщі.

Нагадаємо, в березні у Польщі оголосили про ліквідацію шпигунської мережі, яка діяла на користь Росії. У рамках операції затримали дев'ять осіб, згодом їхня кількість зросла до 16. Чотирнадцятим затриманим був професійний російський хокеїст.