WP: Большинство задержанных в Польше российских агентов - украинцы, их вербовали через Telegram

Американское издание The Washington Post узнало подробности расследования сети российских агентов в Польше, которые имели целью осуществить диверсии для препятствования транспортировке в Украину военной помощи.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как рассказали WP польские следователи, Россия прибегла к вербовке агентов в Польше прежде всего среди граждан Украины и Беларуси, распространяя объявления в популярных русскоязычных Telegram-каналах о поиске работы или аренде жилья.

Сначала задачи заключались в расклейке пророссийских и антиукраинских листовок в крупных городах под обещание быстрых денег. Так РФ пыталась разжечь антиукраинские настроения в Польше и выявить потенциально готовых к выполнению "опасных" задач.

Среди таких задач – покупка телефонов и фотоаппаратов, с помощью которых агенты фиксировали железнодорожные станции, аэродромы и морские порты в Польше, а затем сбрасывали информацию "кураторам". За выполнение платили в криптовалюте, чтобы транзакции было труднее отследить.

Польские власти считают, что "кураторы" были назначены российской военной разведкой (ГРУ), которые формировали "ячейки" агентов в зависимости от задач, которые те выполняли. Агентам давали таблицу с "прайсом" на различные задачи, среди которых даже упоминались заказные убийства.

Собеседники The Washington Post также указывают, что среди 16 задержанных двенадцать – украинские беженцы, еще трое – граждане Беларуси и один – россиянин. Следствие считает, что большинство из них была мотивирована платой, а не пророссийскими взглядами. Тем более, большинство агентов в возрасте в среднем 20 лет, одному – всего 16.

Сеть агентов России раскрыли случайно, когда один из прохожих заметил объектив камеры на одном из стратегически важных маршрутов поставок оружия в Украину. Устройство изъяли, и так вышли на остальных участников сети.

Сначала польские спецслужбы планировали следить за пророссийскими агентами, чтобы выйти на их "кураторов" в ГРУ, но когда риск диверсии стал более реальным, решили задержать причастных немедленно. Сейчас расследование сосредоточено на установлении российских оперативников, которые курировали сеть агентов в Польше.

Напомним, в марте в Польше объявили о ликвидации шпионской сети, которая действовала в пользу России. В рамках операции задержали девять человек, впоследствии их количество возросло до 16. Четырнадцатым задержанным был профессиональный российский хоккеист.