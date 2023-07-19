Розкрита мережа російських агентів у Польщі у тому числі планувала диверсії на залізниці проти потягів, що прямують в Україну зі зброєю та гуманітарною допомогою.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє "Gazeta Polska", пише "Європейська правда".

Видання дізналося, що серед 66 томів справи є вказівки на те, що підозрювані члени мережі планували підривати потяги, що прямують в Україну зі зброєю та гуманітарною допомогою.

Саме ризик безпосереднього виконання таких атак нібито спонукав польські спецслужби починати арешти.

"З цієї причини перші арешти були саме у той час, а не якийсь інший. Ризик атак був надто великим для того, щоби продовжувати спостерігати за діями групи", – поділився анонімний співрозмовник, знайомий з матеріалами справи.

Журналісти також дізналися, що агентурна мережа була відносно "свіжою" – її створили на початку 2023 року.

Агенти нібито напряму отримували вказівки з Москви і за виконання поставлених завдань отримували оплату переважно у криптовалюті.

Викрита мережа поки вважається найбільшою з подібних у сучасній історії Польщі.

Нагадаємо, в березні у Польщі оголосили про ліквідацію шпигунської мережі, яка діяла на користь Росії. У рамках операції затримали дев'ять осіб, згодом їхня кількість зросла до 15. За інформацією ЗМІ, серед них – громадяни Росії, Білорусі та України.

Чотирнадцятим затриманим був професійний російський хокеїст.