WSJ: На Заході хотіли б запропонувати Україні вступ до НАТО в обмін на втрату частини території

Деякі західні посадовці пропонують Україні угоди щодо територіальних поступок для припинення війни, але вони не відповідають цілям як Києва, так і Москви.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на неназваних посадовців на Заході.

За інформацією видання, США та їхні ключові європейські союзники, такі як Німеччина, хочуть не допустити перемоги Росії, але побоюються витрат і ризиків, пов'язаних з наданням допомоги Україні для її повної перемоги.

В матеріалі йдеться, що у приватних розмовах багато західних посадовців не вважають, що США та їхні союзники можуть залишити на розсуд Києва визначення остаточної мети завершення війни.

Серед них є побоювання, пише The Wall Street Journal, що "максималістські цілі" України гарантують нескінченну війну, і тому вони хотіли б запропонувати Україні угоду, щоб вона змирилася з фактичною втратою частини території в обмін на членство в НАТО чи ЄС або обіцянки довгострокової військової та економічної допомоги.

Таке мислення видання пояснює прагненням на Заході стримати конфлікт, шокові хвилі якого відчуваються у світовій економіці, а також невпевненістю в тому, як довго західні виборці підтримуватимуть нинішній рівень допомоги Києву та невірою в те, що Україна зможе повністю вигнати російські війська зі своєї території.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відреагував на слова керівника його апарату Стіана Єнссена, який раніше допустив, що Україна може стати членом Альянсу в обмін на "відмову" від частини своєї території.

За його словами, тільки українці можуть вирішувати, коли існують умови для переговорів, і хто може вирішувати за столом переговорів, яке рішення є прийнятним.

Нагадаємо, 15 серпня керівник апарату генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен допустив, що Україна може стати членом Альянсу в обмін на "відмову" від частини своєї території,

Згодом він назвав "помилкою" свої слова про можливий сценарій членства України в Альянсі в обмін на територіальні поступки Росії, сказані напередодні.