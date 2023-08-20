WSJ: На Западе хотели бы предложить Украине вступление в НАТО в обмен на потерю части территории

Некоторые западные чиновники предлагают Украине соглашения о территориальных уступках для прекращения войны, но они не соответствуют целям как Киева, так и Москвы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников на Западе.

По информации издания, США и их ключевые европейские союзники, такие как Германия, хотят не допустить победы России, но опасаются расходов и рисков, связанных с оказанием помощи Украине для ее полной победы.

В материале говорится, что в частных разговорах многие западные чиновники не считают, что США и их союзники могут оставить на усмотрение Киева определение окончательной цели завершения войны.

Среди них есть опасения, пишет The Wall Street Journal, что "максималистские цели" Украины гарантируют бесконечную войну, и поэтому они хотели бы предложить Украине соглашение, чтобы она смирилась с фактической потерей части территории в обмен на членство в НАТО или ЕС или обещания долгосрочной военной и экономической помощи.

Такое мышление издание объясняет стремлением на Западе сдержать конфликт, шоковые волны которого ощущаются в мировой экономике, а также неуверенностью в том, как долго западные избиратели будут поддерживать нынешний уровень помощи Киеву и неверием в то, что Украина сможет полностью изгнать российские войска со своей территории.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на слова руководителя его аппарата Стиана Йенссена, который ранее допустил, что Украина может стать членом Альянса в обмен на "отказ" от части своей территории.

По его словам, только украинцы могут решать, когда существуют условия для переговоров, и кто может решать за столом переговоров, какое решение является приемлемым.

Напомним, 15 августа руководитель аппарата генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен допустил, что Украина может стать членом Альянса в обмен на "отказ" от части своей территории.

Впоследствии он назвал "ошибкой" свои слова о возможном сценарии членства Украины в Альянсе в обмен на территориальные уступки России, сказанные накануне.