Болгария начнет передачу Украине бронетехники осенью

Болгария начнет передавать Украине около 100 единиц бронированных транспортных средств советского образца в конце сентября – начале октября.

Об этом, как пишет "Европейская правда", во время совместного брифинга с украинским коллегой Алексеем Резниковым в Одессе сообщил министр обороны Болгарии Теодор Тагарев, информирует Укринформ.

По его словам, соглашение о передаче техники должно быть ратифицировано парламентом Болгарии. Как отметил министр, это будет одной из приоритетных задач.

"До конца сентября, к началу октября, мы будем уже иметь ратификацию этого соглашения. И я думаю, что тогда сможет начаться передача (бронетехники)", – сказал Тагарев.

Тагарев добавил, что на уровне двусторонних инициатив Болгария продолжает оказывать целостную политическую, военную и гуманитарную помощь Украине.

Ранее правительство в Софии одобрило проект соглашения между МВД Болгарии и Министерством обороны Украины о бесплатном предоставлении бронированной транспортной техники.

Парламентское большинство в Болгарии одобрило предоставление Украине дополнительной военной помощи в форме около 100 бронетранспортеров советского образца еще 21 июля.

Как сообщалось ранее, БТР находились на складе Министерства внутренних дел Болгарии с 1980-х годов. Дополнительная помощь также может быть установлена в отдельном межправительственном соглашении между Киевом и Софией.

Это первый случай, когда болгарская сторона передает бронированную технику Киеву напрямую, а не через посредников, как она делала до этого.

Напомним, в конце июня Болгария одобрила новый пакет военной помощи Украине, детали которого не раскрывают.