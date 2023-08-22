Глава МЗС Німеччини вважає легітимними удари дронів по Москві
Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок вважає легітимними регулярні атаки нібито українських безпілотників по російській столиці Москві.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesschau.
Росія напала на Україну, і Україна захищається "в рамках міжнародного права", заявила Бербок на спільній пресконференції з главою естонського зовнішньополітичного відомства Маргусом Тсахкною.
Водночас естонський міністр підкреслив, що Росія несе відповідальність за все, що відбувається в Україні.
Глава німецького МЗС додала, що українські збройні сили в першу чергу потребують матеріалів та обладнання в рамках контрнаступу для подолання російських мінних полів. Існують "величезні мінні пояси, особливо на сході України", які за розміром приблизно дорівнюють західній Німеччині, сказала Бербок.
"Ми працюємо над цим повним ходом", – додала міністерка.
Нагадаємо, цієї ночі Москву та область знову атакували безпілотники. Усі аеропорти російської столиці закривали на вильоти і прильоти.
Також повідомлялося, британська розвідка припускає, що атака дронів по аеродрому у Сольцях в Новгородській області, де був знищений стратегічний ядерний бомбардувальник Ту-22М3, могла здійснюватись з російської території.
"Удари вглиб РФ є стратегічно важливими, оскільки президент Путін вторгся в Україну, майже напевно припускаючи, що це матиме незначний прямий вплив на росіян", – вказувала також британська розвідка.