Глава МИД Германии считает легитимными удары дронов по Москве
Глава МИД Германии Анналена Бербок считает легитимными регулярные атаки якобы украинских беспилотников на Москву.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Tagesschau.
Россия напала на Украину, и Украина защищается "в рамках международного права", заявила Бербок на совместной пресс-конференции с главой эстонского внешнеполитического ведомства Маргусом Тсахкной.
Эстонский министр в свою очередь подчеркнул, что Россия несет ответственность за все, что происходит в Украине.
Глава МИД Германии добавила, что украинские вооруженные силы в первую очередь нуждаются в материалах и оборудовании в рамках контрнаступления для преодоления российских минных полей. Существуют "огромные минные пояса, особенно на востоке Украины", которые по размеру примерно равны западной Германии, сказала Бербок.
"Мы работаем над этим полным ходом", – добавила министр.
Напомним, этой ночью Москву и область снова атаковали беспилотники. Все аэропорты российской столицы закрывали вылеты и прилеты.
Как сообщалось, британская разведка предполагает, что атака дронов по аэродрому в Сольцах в Новгородской области, где был уничтожен стратегический ядерный бомбардировщик Ту-22М3, могла осуществляться с российской территории.
"Удары вглубь РФ являются стратегически важными, поскольку президент Путин вторгся в Украину, почти наверняка предполагая, что это будет иметь незначительное прямое влияние на россиян", – указывала также британская разведка.