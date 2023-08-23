На кордоні Литви з Білоруссю двоє невідомих зрізали стовпи з відеокамерами

Двоє осіб із Білорусі порушили кордон Литви на Кабеляйській прикордонній ділянці, де немає фізичного бар'єра, і зрізали два стовпи з відеокамерами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив прессекретар Служби охорони держкордону Гедрюс Мішутіс, інформує Delfi.

За словами представника прикордонної служби, порушники пошкодили кабель. Він запевнив, що "вже сьогодні проходять зустрічі з підрядником, проводять роботи з відновлення".

Мішутіс зазначив, що камери на зрізаних стовпах переглядали невелику ділянку зони, і тепер для контролю над цією ділянкою використовують інші засоби.

"Навіть після того, як не стало цих стовпів, інші камери "переглядають" цю ділянку", – додав він.

Прессекретар Служби охорони держкордону заявив, що у зв'язку з незаконним перетином кордону і псуванням майна влада почала два розслідування.

Мішутіс зазначив, що тільки 2022 року в Литві зафіксували 450 випадків пошкодження різної техніки на кордоні, коли найчастіше розрізають паркан або колючий дріт, хоча були й спроби розбити камеру.

За його словами, порушники не були в уніформі, тому невідомо, хто саме стоїть за цими інцидентами. Це вже третій випадок зрізання стовпів із відеокамерами у 2023 році.

Раніше повідомлялося, що очільники Прикордонних служб Литви Рустамас Любаєвас, Латвії Гунтіс Пуятс і Польщі Томаш Прага провели переговори на тлі можливої загрози з Білорусі.

Перед цим Литва оголосила про тимчасове закриття двох із шести пунктів перетину кордону з Білоруссю з 18 серпня. Країна обговорює також можливість закриття решти пунктів перетину литовсько-білоруського кордону.

Польща і країни Балтії занепокоєні ситуацією на кордоні після того, як минулого місяця на запрошення самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка до країни прибули сотні найманців ПВК "Вагнер". Крім того, активізувалися спроби перетину кордону нелегальними мігрантами за сприяння білоруських силовиків.