Прикордонні служби Литви, Латвії та Польщі обговорили сценарій закриття кордону з Білоруссю

Очільники Прикордонних служб Литви Рустамас Любаєвас, Латвії Гунтіс Пуятс і Польщі Томаш Прага провели переговори на тлі можливої загрози з Білорусі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Служба охорони держкордону Литви.

Генерали прикордонних служб також розглянули ситуацію, яка виникне в разі ухвалення політичного рішення про повне закриття кордону з Білоруссю та Росією, і обговорили можливі сценарії та алгоритми дій.

У повідомленні йдеться, що Любаєвс, Пуятс і Прага обговорили шляхи та канали обміну оперативною інформацією між трьома країнами.

Зустріч керівників прикордонних служб Литви, Латвії та Польщі відбулася напередодні зустрічі міністрів внутрішніх справ країн Балтії та Польщі, яка відбудеться у Варшаві наступного понеділка.

Напередодні США закликали громадян виїхати з Білорусі через часткове перекриття кордону Литвою.

Раніше Литва оголосила про тимчасове закриття двох із шести пунктів перетину кордону з Білоруссю з 18 серпня. Країна обговорює також можливість закриття решти пунктів перетину литовсько-білоруського кордону.

Польща і країни Балтії занепокоєні ситуацією на кордоні після того, як минулого місяця на запрошення самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка до країни прибули сотні найманців ПВК "Вагнер". Крім того, активізувалися спроби перетину кордону нелегальними мігрантами за сприяння білоруських силовиків.

Чотири країни обговорюють можливість повного закриття кордону з Білоруссю, якщо цього буде вимагати ситуація, та планують фінально узгодити кроки наприкінці серпня.