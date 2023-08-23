На границе Литвы с Беларусью двое неизвестных срезали столбы с видеокамерами

Двое человек из Беларуси нарушили границу Литвы на Кабеляйском пограничном участке, где нет физического барьера, и срезали два столба с видеокамерами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил пресс-секретарь Службы охраны госграницы Гедрюс Мишутис, информирует Delfi.

По словам представителя погранслужбы, нарушители повредили кабель. Он заверил, что "уже сегодня проходят встречи с подрядчиком, проводят работы по восстановлению".

Мишутис отметил, что камеры на срезанных столбах просматривали небольшой участок зоны, и теперь для контроля над этим участком используют другие средства.

"Даже после того как не стало этих столбов, другие камеры "просматривают" этот участок", – добавил он.

Пресс-секретарь Службы охраны госграницы заявил, что в связи с незаконным пересечением границы и порчей имущества власти начали два расследования.

Мишутис указал, что только в 2022 году в Литве зафиксировали 450 случаев повреждения разной техники на границе, когда чаще всего разрезают забор или колючую проволоку, хотя были и попытки разбить камеру.

По его словам, нарушители не были в униформе, поэтому неизвестно, кто именно стоит за этими инцидентами. Это уже третий случай срезания столбов с видеокамерами в 2023 году.

Ранее сообщалось, что руководители Пограничных служб Литвы Рустамас Любаевас, Латвии Гунтис Пуятс и Польши Томаш Прага провели переговоры на фоне возможной угрозы из Беларуси.

Перед этим Литва объявила о временном закрытии двух из шести пунктов пересечения границы с Беларусью с 18 августа. Страна обсуждает также возможность закрытия остальных пунктов пересечения литовско-белорусской границы.

Польша и страны Балтии обеспокоены ситуацией на границе после того, как в прошлом месяце по приглашению самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в страну прибыли сотни наемников ЧВК "Вагнер". Кроме того, активизировались попытки пересечения границы нелегальными мигрантами при содействии белорусских силовиков.