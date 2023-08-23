Зеленський пояснив, скільки F-16 Україна може отримати від Нідерландів

Україна може розраховувати на всі 42 винищувачі F-16, які мають у своєму розпорядженні Нідерланди, але отримає їх не одразу.

Про це пресконференції за підсумками саміту Кримської платформи в Києві сказав президент Володимир Зеленський, передає кореспондент "Європейської правди".

Раніше повідомлялось, що Нідерланди ще не визначились щодо кількості F-16, які готові передати Україні.

Водночас Зеленський зазначає, що під час візиту до Нідерландів у неділю домовився з прем’єр-міністром Марком Рютте, що "можемо розраховувати на 42 літаки – більше в нього немає".

"З них на вісімнадцяти ми (українські льотчики. – Ред.) будемо проходити навчання. І коли ми навчимось, ми можемо отримати ці 18. Решту ми зможемо отримати одразу, як пілоти будуть готові", – додав президент.

Нагадавши про домовленість про отримання 19 F-16 від Данії, Зеленський підкреслив, що йдеться про "дуже серйозну кількість літаків".

"Скажу відверто: коли ми готували всі ці зустрічі, розмовляли з партнерами, розраховували хоча б на 12", – зазначив він.

Як відомо, українські льотчики вже почали навчання на винищувачах F-16 у Данії.

Данія, а також Нідерланди на вихідних оголосили про рішення передати Києву ці літаки після завершення навчання.