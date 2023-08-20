Зеленський: Нідерланди нададуть Україні 42 винищувачі F-16 і це лише початок

Влада Нідерландів погодилась надати Україні 42 винищувачі F-16 після того, як українські пілоти та інженери завершать навчання.

Про це у Telegram написав президент України Володимир Зеленський, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні робимо ще один крок на посилення повітряного щита України. F-16. Літаки, які ми використаємо, щоб тримати російських терористів подалі від українських міст і сіл", – зазначив Зеленський.

Він додав, що домовився із прем’єр-міністром Нідерландів Маркою Рютте про кількість F-16, які будуть надані Україні – 42 літаки.

"І це лише початок", – підкреслив Зеленський.

Раніше стало відомо, що Зеленський прибув із візитом до Нідерландів разом з дружиною Оленою.

Під час візиту Зеленський разом із Марком Рютте відвідав авіабазу Ейндговені, де розміщені винищувачі F-16.