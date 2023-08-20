Данія передасть Україні 19 винищувачів F-16

Данія вирішила передати Україні 19 винищувачів F-16, заявила прем’єр-міністерка Метте Фредеріксен.

Відповідну заяву вона зробила на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє "Європейська правда".

"Ми сьогодні оголошуємо, що надамо вам 19 винищувачів F-16. Разом із Нідерландами ми перша країна, яка може зробити серйозне зобов'язання надати винищувачі", – сказала вона, звертаючись до Зеленського.

Фредеріксен сподівається, що інші країни також долучаться до передачі України західних винищувачів.

"Ми сподіваємося, що данські винищувачі допоможуть вам захистити ваше небо, допоможуть захистити український народ і допоможуть повернути Україні землі, які по праву вам належать", – підкреслила прем'єрка Данії.

Нагадаємо, під час візиту в Нідерланди Зеленський оголосив, що Україна отримає 42 винищувачі F-16 після того, як українські пілоти та інженери завершать навчання.

Перед цим український президент приїздив до Швеції, де зустрівся з премʼєр-міністром Ульфом Крістерссоном, під час яких сторони домовились про локалізацію виробництва шведських бойових машин піхоти CV-90 та обговорили можливе передання Україні винищувачів Gripen.