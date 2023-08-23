Зеленский объяснил, сколько F-16 Украина может получить от Нидерландов

Украина может рассчитывать на все 42 истребителя F-16, которыми располагают Нидерланды, но получит их не сразу.

Об этом на пресс-конференции по итогам саммита Крымской платформы в Киеве сказал президент Владимир Зеленский, передает корреспондент "Европейской правды".

Ранее сообщалось, что Нидерланды еще не определились по количеству F-16, которые готовы передать Украине.

В то же время Зеленский отмечает, что во время визита в Нидерланды в воскресенье договорился с премьер-министром Марком Рютте, что "можем рассчитывать на 42 самолета – больше у него нет".

"Из них на восемнадцати мы (украинские летчики. – Ред.) будем проходить обучение. И когда мы научимся, мы можем получить эти 18. Остальные мы сможем получить сразу, как пилоты будут готовы", – добавил президент.

Напомнив о договоренности о получении 19 F-16 от Дании, Зеленский подчеркнул, что речь идет об "очень серьезном количестве самолетов".

"Скажу откровенно: когда мы готовили все эти встречи, разговаривали с партнерами, рассчитывали хотя бы на 12", – отметил он.

Как известно, украинские летчики уже начали обучение на истребителях F-16 в Дании.

Дания, а также Нидерланды на выходных объявили о решении передать Киеву истребители после завершения обучения.