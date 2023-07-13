Байден вважає, що Путін не застосує ядерну зброю

Президент США Джо Байден заявив про відсутність "реальної перспективи" використання Росією ядерної зброї у війні проти України.

Про це Байден заявив на пресконференції у Гельсінкі за підсумками зустрічі з лідерами Північної Європи в четвер, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

На питання про можливі дії Росії в контексті спроби заколоту групи Вагнера американського президента попросили прокоментувати можливість використання ядерної зброї.

"Я не думаю, що є реальна перспектива використання Путіним ядерної зброї. Не лише Захід, а й Китай та решта світу сказали: "Не вдавайтесь до цього. Не робіть цього", – сказав він.

Байден також вказав, що Росія продовжує спроби втручатись у вибори у США, а на питання про можливі дії ватажка "ПВК Вагнер" Євгенія Пригожина відповів: "Та бог його зна, що він може зробити".

"Ми навіть не знаємо, де він перебуває і в якій ситуації. Я б на його місці був обережним із тим, що їм, я б ретельно вивчав, що мені пропонують на обід. Якщо коротко: я не знаю і ніхто не знає", – додав американський лідер.

Як відомо, ядерна зброя стала інструментом шантажу з боку Москви під час повномасштабної війни проти України. Серед іншого, Росія навесні цього року домовилась про дислокацію частини ядерного озброєння в Білорусі.

Лідери НАТО на саміті цього тижня засудили ядерну риторику Росії і застерегли, що будь-яке застосування Росією ядерної зброї матиме серйозні наслідки.