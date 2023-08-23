Байден нічого не знає про ситуацію з Пригожиним, бо займався спортом

Президент США Джо Байден у короткій розмові з журналістами в середу заявив, що поки не має достатньо інформації про ситуацію з ватажком групи Вагнера Євгенієм Пригожиним.

Слова Байдена цитує Sky News, пише "Європейська правда".

Після занять спортом у районі озера Тахо, де Байден перебуває із сім’єю на відпочинку, президент США наполягав, що "не знає достатньо", аби прокоментувати ймовірну смерть Пригожина.

"Я займався спортом останні півтори години", – зазначив він.

Байден нагадав свої слова місячної давнини: мовляв, на місці Пригожина він був би обережнішим із тим, що їсть і на чому їздить.

"Не знаю достеменно, що сталося, але я не здивований", – підсумував американський президент.

Нагадаємо, в середу ввечері російські ЗМІ та Росавіація повідомили, що в РФ розбився літак, серед пасажирів якого був ватажок групи Вагнера Євгеній Пригожин. Повідомляється, що всі 10 людей, які були на борту, загинули, зокрема і заступник Пригожина − Дмитрій Уткін із позивним "Вагнер".

Євгеній Пригожин – російський олігарх, відомий як власник групи компаній "Конкорд". Компанії відомі як переможці тендерів на забезпечення харчування державних і військових структур Росії, через що Пригожин отримав неформальне прізвисько "кухар Путіна". "Конкорд" фінансувала діяльність "Агентства інтернет-досліджень".

Пригожин також вважається менеджером і фінансистом ПВК Вагнера, яка проводить або проводила небезпечні і дестабілізуючі операції в зарубіжних країнах, як-то Україна, Сирія, Судан, Лівія і Мозамбік. Відомі й факти участі "вагнерівців" у нинішній повномасштабній війні Росії в Україні.

У червні цього року група Вагнера здійснила невдалу спробу заколоту, після якох Пригожин нібито за домовленістю із самопроголошеним білоруським президентом Александром Лукашенком мав перебувати в Білорусі. Але ватажка "вагнерівців" після цього не раз помічали в Росії та навіть в Африці.