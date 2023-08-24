Байден намекнул на возможную причастность Путина к катастрофе самолета Пригожина

Президент США Джо Байден предположил, что президент РФ Владимир Путин может стоять за катастрофой самолета, среди пассажиров которых был указан главарь группы Вагнера Евгений Пригожин.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в комментарии CNN.

По словам американского лидера, в России "мало что происходит, за чем не стоит Путин", но уточнил, что не знает достаточно, чтобы знать ответ.

Байден также напомнил свои слова месячной давности, мол, на месте Пригожина он был бы осторожнее с тем, что ест и на чем ездит.

Также президент США в короткой беседе с журналистами в среду заявил, что пока не имеет достаточно информации о ситуации с главарем группы Вагнера Евгением Пригожиным.

Напомним, в среду вечером российские СМИ и Росавиация сообщили, что в РФ разбился самолет, среди пассажиров которого был главарь группы Вагнера Евгений Пригожин. Сообщается, что все 10 человек, которые были на борту, погибли, в том числе и заместитель Пригожина – Дмитрий Уткин с позывным "Вагнер".

Евгений Пригожин – российский олигарх, известный как владелец группы компаний "Конкорд". Компании известны как победители тендеров на обеспечение питания государственных и военных структур России, из-за чего Пригожин получил неформальное прозвище "повар Путина". "Конкорд" финансировала деятельность "Агентства интернет-исследований".

Пригожин также считается менеджером и финансистом ЧВК Вагнера, которая проводит или проводила опасные и дестабилизирующие операции в зарубежных странах, таких как Украина, Сирия, Судан, Ливия и Мозамбик. Известны и факты участия "вагнеровцев" в нынешней полномасштабной войне России в Украине.

В июне этого года группа Вагнера осуществила неудачную попытку мятежа, после которого Пригожин якобы по договоренности с самопровозглашенным белорусским президентом Александром Лукашенко должен был находиться в Беларуси. Но главаря "вагнеровцев" после этого не раз замечали в России и даже в Африке.