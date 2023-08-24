У Франції побачили "обґрунтовані сумніви" в обставинах авіакатастрофи з Пригожиним

Французький уряд не поспішає робити висновки, за яких обставин міг загинути керівник групи Вагнера Євгеній Пригожин.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив речник французького уряду Олів'є Веран в інтерв'ю телеканалу France 2, інформує Le Monde.

За словами представника уряду Франції, існують "обґрунтовані сумніви" щодо "обставин" авіакатастрофи, в якій, як вважають, загинув Євген Пригожин.

Він також погодився зі словами президента США Джо Байдена, що в Росії "мало що відбувається без участі Путіна", сказавши, що "це правда, яку можна встановити".

"(Це) людина Путіна, яка виконує брудну роботу. Те, що він зробив, нерозривно пов'язане з політикою Путіна, який поклав на нього відповідальність за свої дії на чолі групи Вагнера", – додав Веран.

Речник французького уряду наголосив, що Пригожин "залишив після себе масові поховання", а також "безлад у великій частині світу, зокрема в Африці, Україні та самій РФ".

Нагадаємо, в середу ввечері російські ЗМІ та Росавіація повідомили, що у Тверській області розбився літак, серед пасажирів якого був ватажок групи Вагнера Євгеній Пригожин. Повідомляється, що всі 10 людей, які були на борту, загинули, зокрема і заступник Пригожина − Дмитрій Уткін із позивним "Вагнер".

Президент США Джо Байден припустив, що президент РФ Владімір Путін може стояти за катастрофою літака, серед пасажирів яких був вказаний ватажок групи Вагнера Євгеній Пригожин.

Колишній голова Генштабу Великої Британії, генерал Річард Даннатт вважає, що за смертю ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина, якщо вона підтвердиться, найімовірніше, стоїть президент РФ.