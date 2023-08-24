Глава МИД Германии предостерегла от спекуляций вокруг авиакатастрофы с Пригожиным

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предостерегла от спекуляций относительно катастрофы самолета, на борту которого мог быть главарь группы Вагнера Евгений Пригожин.

Об этом, как пишет "Европейская правда", она сказала в интервью радио Deutschlandfunk, информирует DPA.

По словам главы немецкого МИД, "нельзя делать быстрых выводов". Сейчас ни Росавиация, ни любой другой российский чиновник не заявили однозначно, что Пригожин погиб.

Как считает Бербок, эта история подчеркивает, "что система, что власть, что диктатура, которая построена на насилии, также признает только насилие внутри себя".

Отвечая на вопрос о будущем наемников, министр сказала, что опасается, "продолжения циничной игры" со стороны РФ – "с Вагнером или без него, не только в Украине, но, прежде всего, в Африке".

Бербок подчеркнула, что Пригожин и группа Вагнера несут ответственность за ужасные действия "против украинского народа и в разных странах Африки".

Напомним, в среду вечером российские СМИ и Росавиация сообщили, что в Тверской области разбился самолет, среди пассажиров которого был главарь группы Вагнера Евгений Пригожин. Сообщается, что все 10 человек, которые были на борту, погибли, в том числе и заместитель Пригожина – Дмитрий Уткин с позывным "Вагнер".

Президент США Джо Байден предположил, что президент РФ Владимир Путин может стоять за крушением самолета, среди пассажиров которых был указан Пригожин.

Бывший глава Генштаба Великобритании, генерал Ричард Даннатт считает, что за смертью главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, если она подтвердится, вероятнее всего, стоит президент РФ.