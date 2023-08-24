У Литві розглядають заборону на виїзд частини громадян до Білорусі

Національна комісія з безпеки Литви може запровадити заборону на виїзд до Білорусі та Росії для частини своїх громадян.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", повідомляє Delfi.

За словами глави Національного центру з управління кризами Вілмантаса Віткаускаса, "було вирішено вдосконалити юридичний регламент і не обмежуватися тільки держслужбовцями, працівниками різних служб і військовими, які мають право на роботу із секретною інформацією, а й поглянути на це питання ширше".

"Оскільки ми бачимо, з чим наші громадяни стикаються як на кордоні, так і потім на території цих країн", – зазначив він.

Віткаускас уточнив, що у відомстві "вирішили повернутися назад і вдосконалити регламент, щоб охопити ширше коло людей і захистити як держтаємниці, так і самих людей, адже вони є основними мішенями спецслужб".

Напередодні очільники Прикордонних служб Литви Рустамас Любаєвас, Латвії Гунтіс Пуятс і Польщі Томаш Прага обговорили сценарій закриття кордону з Білоруссю.

Перед цим Литва оголосила про тимчасове закриття двох із шести пунктів перетину кордону з Білоруссю з 18 серпня. Країна обговорює також можливість закриття решти пунктів перетину литовсько-білоруського кордону.

Польща і країни Балтії занепокоєні ситуацією на кордоні після того, як минулого місяця на запрошення самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка до країни прибули сотні найманців ПВК "Вагнер". Крім того, активізувалися спроби перетину кордону нелегальними мігрантами за сприяння білоруських силовиків.

Чотири країни обговорюють можливість повного закриття кордону з Білоруссю, якщо цього буде вимагати ситуація, та планують фінально узгодити кроки наприкінці серпня.