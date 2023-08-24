В Литве рассматривают запрет на выезд в Беларусь и РФ для части граждан

Национальная комиссия по безопасности Литвы может ввести запрет на выезд в Беларусь и Россию для части своих граждан.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", сообщает Delfi.

По словам главы Национального центра по управлению кризисами Вилмантаса Виткаускаса, "было решено усовершенствовать юридический регламент и не ограничиваться только госслужащими, работниками различных служб и военными, которые имеют право на работу с секретной информацией, но и взглянуть на этот вопрос шире".

"Поскольку мы видим, с чем наши граждане сталкиваются как на границе, так и потом на территории этих стран", – отметил он.

Виткаускас уточнил, что в ведомстве "решили вернуться назад и усовершенствовать регламент, чтобы охватить более широкий круг людей и защитить как гостайны, так и самих людей, ведь они являются основными мишенями спецслужб".

Накануне руководители Пограничных служб Литвы Рустамас Любаевас, Латвии Гунтис Пуятс и Польши Томаш Прага обсудили сценарий закрытия границы с Беларусью.

Перед этим Литва объявила о временном закрытии двух из шести пунктов пересечения границы с Беларусью с 18 августа. Страна обсуждает также возможность закрытия остальных пунктов пересечения литовско-белорусской границы.

Польша и страны Балтии обеспокоены ситуацией на границе после того, как в прошлом месяце по приглашению самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в страну прибыли сотни наемников ЧВК "Вагнер". Кроме того, активизировались попытки пересечения границы нелегальными мигрантами при содействии белорусских силовиков.