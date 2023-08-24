Байден у День незалежності оголосив про санкції проти причетних до вивезення дітей з України

У День незалежності України президент США Джо Байден запевнив українців у подальшій підтримці і анонсував нові санкції проти причетних до примусового вивезення українських дітей.

Про це йдеться у заяві американського лідера, яку оприлюднила пресслужба Білого дому, пише "Європейська правда".

За словами Байдена, Сполучені Штати продовжуватимуть роботу разом з партнерами по всьому світу, щоб підтримати здатність України захистити себе від російської агресії, відстоювати основоположні принципи Статуту ООН і допомагати українському народу будувати безпечне, успішне і незалежне майбутнє.

"Наша відданість незалежності України є непохитною і незмінною. Саме тому Сполучені Штати та інші країни G7 оприлюднили минулого місяця в Литві спільну декларацію, в якій пообіцяли допомогти Україні підтримувати збройні сили, здатність стримувати російську агресію в наступні роки, і до якої вже приєдналися понад 25 країн. Разом з нашими партнерами в Європі ми підтримуємо Україну в її боротьбі за свободу зараз і будемо допомагати їй у довгостроковій перспективі", – зазначив президент США.

Він повідомив, що сьогодні Сполучені Штати оголошують про нові санкції для притягнення до відповідальності причетних до примусового вивезення українських дітей до РФ.

Також Байден висловив сподівання, що наступного року українці зможуть відсвяткувати свій День незалежності в мирі та безпеці.

"Нехай День Незалежності України стане нагадуванням про те, що сили темряви і панування ніколи не зможуть загасити полум'я свободи, яке живе в серцях вільних людей у всьому світі", – резюмував американський лідер.

Нагадаємо, з самого ранку європейські лідери вітають Україну з Днем незалежності, а будівлі євроінституцій підсвітили синьо-жовтими барвами з нагоди українського свята.