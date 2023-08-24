Європейські лідери вітають Україну з Днем незалежності

Низка лідерів країн Європи привітали Україну з Днем незалежності.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ми стоїмо поруч з вами. Сьогодні ви святкуєте незалежність і свободу вашого народу. Це саме ті принципи, які захищає вся ваша країна у вашій відважній боротьбі проти жорстокої агресії Росії. Ми захоплюємося вашою мужністю і вашою силою", – заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Сьогодні, коли Україна святкує свій День незалежності, ми стоїмо разом з вами як ніколи міцно. Ваша стійкість, рішучість і непохитна відданість свободі надихають нас усіх. Разом, у спільній вірі в демократію та європейське майбутнє, ми рухаємося вперед. Слава Україні!" - привітала українців президентка Молдови Мая Санду, яка додала до привітання відеоролик з піснею "Червона калина" у виконанні дитячого хору.

Today, as #Ukraine celebrates its Independence Day, we stand with you more firmly than ever. Your resilience, determination, and unwavering commitment to freedom inspire us all. Together, in shared belief in democracy and a European future, we move forward. Slava Ukraini! pic.twitter.com/iCv8gPogtk — Maia Sandu (@sandumaiamd) August 24, 2023

"Латвія разом з Україною з першого дня російської агресії, і я переконаний, що з допомогою Латвії та інших союзників Україна досягне успіху і справедливість буде відновлена. Відтак Латвія продовжить докладатися до військової допомоги Україні, зусиль з відновлення, економічної і гуманітарної допомоги так довго, як буде потрібно. Любі українські друзі, прийміть наші найкращі побажання до річниці вашої незалежності. Разом до перемоги і слава Україні", – заявив президент Латвії Едгарс Рінкевичс.

"Мої найщиріші вітання та найтепліші побажання президенту Володимиру Зеленському та народу України з Днем незалежності. Підтримка України з боку Фінляндії залишається непохитною, оскільки ви мужньо продовжуєте захищати свою свободу", – заявив президент Фінляндії Саулі Нііністьо.

"Сьогодні тут, у Нідерландах, наші думки – про вашу незалежність в той час, як ви сміливо за неї боретесь. Оскільки розуміння того, наскільки важливою є незалежність, приходить лише тоді, коли виникає ризик її втратити. І ви знаєте це як ніхто інший. Але дозвольте мені вам нагадати: Нідерланди разом з вами і залишатимуться разом з вами сьогодні і щодня. Доки в Україні знову кожен день не буде Днем незалежності", – записав у відеоролику прем’єр Нідерландів Марк Рютте.

My message to all Ukrainians on their Independence Day.



🇺🇦🤝🇳🇱 pic.twitter.com/sDp7SBFcIQ — Mark Rutte (@MinPres) August 24, 2023

"Дорогі українські друзі, у День вашої незалежності ЄС разом з вами. Ви є членом нашої європейської сім'ї, і ваше майбутнє – з нами. Слава Україні", - написав голова Євроради Шарль Мішель.

"Вітаємо український народ та президента Володимира Зеленського з Днем Незалежності. Албанія твердо підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, і ми вітаємо вашу надзвичайну стійкість у захисті фундаментальних цінностей миру і демократії". – заявив президент Албанії Байрам Бегай.

Як повідомлялося, будівлі євроінституцій підсвітили синьо-жовтими барвами з нагоди Дня незалежності України.

Також держсекретар США Ентоні Блінкен зробив заяву, в якій привітав з Днем незалежності України.