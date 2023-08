Європейські лідери вітають Україну з Днем незалежності

Низка лідерів країн Європи привітали Україну з Днем незалежності.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ми стоїмо поруч з вами. Сьогодні ви святкуєте незалежність і свободу вашого народу. Це саме ті принципи, які захищає вся ваша країна у вашій відважній боротьбі проти жорстокої агресії Росії. Ми захоплюємося вашою мужністю і вашою силою", – заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Сьогодні, коли Україна святкує свій День незалежності, ми стоїмо разом з вами як ніколи міцно. Ваша стійкість, рішучість і непохитна відданість свободі надихають нас усіх. Разом, у спільній вірі в демократію та європейське майбутнє, ми рухаємося вперед. Слава Україні!" - привітала українців президентка Молдови Мая Санду, яка додала до привітання відеоролик з піснею "Червона калина" у виконанні дитячого хору.

