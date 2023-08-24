Укр Рус Eng

Європейські лідери вітають Україну з Днем незалежності

Четвер, 24 серпня 2023, 10:21

Низка лідерів країн Європи привітали Україну з Днем незалежності.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ми стоїмо поруч з вами. Сьогодні ви святкуєте незалежність і свободу вашого народу. Це саме ті принципи, які захищає вся ваша країна у вашій відважній боротьбі проти жорстокої агресії Росії. Ми захоплюємося вашою мужністю і вашою силою", – заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Сьогодні, коли Україна святкує свій День незалежності, ми стоїмо разом з вами як ніколи міцно. Ваша стійкість, рішучість і непохитна відданість свободі надихають нас усіх. Разом, у спільній вірі в демократію та європейське майбутнє, ми рухаємося вперед. Слава Україні!" - привітала українців президентка Молдови Мая Санду, яка додала до привітання відеоролик з піснею "Червона калина" у виконанні дитячого хору.

"Латвія разом з Україною з першого дня російської агресії, і я переконаний, що з допомогою Латвії та інших союзників Україна досягне успіху і справедливість буде відновлена. Відтак Латвія продовжить докладатися до військової допомоги Україні, зусиль з відновлення, економічної і гуманітарної допомоги так довго, як буде потрібно. Любі українські друзі, прийміть наші найкращі побажання до річниці вашої незалежності. Разом до перемоги і слава Україні", – заявив президент Латвії Едгарс Рінкевичс.

"Мої найщиріші вітання та найтепліші побажання президенту Володимиру Зеленському та народу України з Днем незалежності. Підтримка України з боку Фінляндії залишається непохитною, оскільки ви мужньо продовжуєте захищати свою свободу", – заявив президент Фінляндії Саулі Нііністьо.

"Сьогодні тут, у Нідерландах, наші думки – про вашу незалежність в той час, як ви сміливо за неї боретесь. Оскільки розуміння того, наскільки важливою є незалежність, приходить лише тоді, коли виникає ризик її втратити. І ви знаєте це як ніхто інший. Але дозвольте мені вам нагадати: Нідерланди разом з вами і залишатимуться разом з вами сьогодні і щодня. Доки в Україні знову кожен день не буде Днем незалежності", – записав у відеоролику прем’єр Нідерландів Марк Рютте.

"Дорогі українські друзі, у День вашої незалежності ЄС разом з вами. Ви є членом нашої європейської сім'ї, і ваше майбутнє – з нами. Слава Україні", - написав голова Євроради Шарль Мішель.

"Вітаємо український народ та президента Володимира Зеленського з Днем Незалежності. Албанія твердо підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, і ми вітаємо вашу надзвичайну стійкість у захисті фундаментальних цінностей миру і демократії". – заявив президент Албанії Байрам Бегай.

Як повідомлялося, будівлі євроінституцій підсвітили синьо-жовтими барвами з нагоди Дня незалежності України.

Також держсекретар США Ентоні Блінкен зробив заяву, в якій привітав з Днем незалежності України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина Молдова Латвія Нідерланди