Байден в День независимости объявил о санкциях против причастных к вывозу детей из Украины

В День независимости Украины президент США Джо Байден заверил украинцев в дальнейшей поддержке и анонсировал новые санкции против причастных к принудительному вывозу украинских детей.

Об этом говорится в заявлении американского лидера, которое обнародовала пресс-служба Белого дома, пишет "Европейская правда".

По словам Байдена, Соединенные Штаты будут продолжать работу вместе с партнерами по всему миру, чтобы поддержать способность Украины защитить себя от российской агрессии, отстаивать основополагающие принципы Устава ООН и помогать украинскому народу строить безопасное, процветающее и независимое будущее.

"Наша приверженность независимости Украины является непоколебимой и неизменной. Именно поэтому Соединенные Штаты и другие страны "семерки" обнародовали в прошлом месяце в Литве совместную декларацию, в которой пообещали помочь Украине поддерживать вооруженные силы, способные сдерживать российскую агрессию в последующие годы, и к которой уже присоединились более 25 стран. Вместе с нашими партнерами в Европе мы поддерживаем Украину в ее борьбе за свободу сейчас и будем помогать ей в долгосрочной перспективе", – отмечает президент США.

Он сообщил, что сегодня Соединенные Штаты объявляют о новых санкциях для привлечения к ответственности причастных к принудительному вывозу украинских детей в РФ.

Также Байден выразил надежду, что в следующем году украинцы смогут отпраздновать свой День независимости в мире и безопасности.

"Пусть День Независимости Украины станет напоминанием о том, что силы тьмы и господства никогда не смогут потушить пламя свободы, которое живет в сердцах свободных людей во всем мире", – резюмировал американский лидер.

Напомним, с самого утра европейские лидеры поздравляют Украину с Днем независимости, а здания евроинститутов подсветили сине-желтыми цветами по случаю украинского праздника.