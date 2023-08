Будівлі євроінституцій підсвітили синьо-жовтим до Дня незалежності України

Будівлі Єврокомісії, Європейської ради, Європарламенту у Брюсселі підсвітили у синьо-жовті кольори з нагоди Дня незалежності України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Блакитний, як небо над Україною, жовтий, як її поля. Напередодні Дня незалежності України прапор України освітлює нашу штаб-квартиру в Брюсселі.

Ми віддаємо шану хоробрим українцям, які борються за майбутнє своєї країни", – йдеться у повідомленні Єврокомісії у Twitter.

Light blue as the sky above Ukraine, yellow as its fields.



On the eve of Ukraine Independence Day, the 🇺🇦 flag illuminates our headquarters in Brussels.



We pay tribute to the brave Ukrainians who fight for the future of their country. #StandWithUkraine — European Commission (@EU_Commission) August 23, 2023

"Напередодні завтрашнього Дня незалежності України будівля Європейської ради сьогодні яскраво сяє жовто-блакитними кольорами, як символ нашої рішучої підтримки України" – написав голова Євроради Шарль Мішель.

Ahead of Ukraine's Independence Day tomorrow, the @EUCouncil's Europa building shines bright in yellow and blue tonight, as a symbol of our strong support to Ukraine.



We will #StandWithUkraine for as long as it takes. 🇪🇺🇺🇦 pic.twitter.com/HfU57J7Poo — Charles Michel (@eucopresident) August 23, 2023

"Синій і жовтий кольори символізують мужність і стійкість відважного українського народу. Вони об'єднують нас та уособлюють європейське майбутнє України. І сьогодні ввечері вони освітлюють наш Європарламент, коли ми приєднуємося до наших українських друзів у святкуванні Дня незалежності", – заявила президентка Європарламенту Роберта Метсола.

The blue and yellow colours symbolise the courage & resilience of the brave people of Ukraine.



They unite us & represent Ukraine’s European future.



And tonight they illuminate our @Europarl_EN as we join our Ukrainian friends in celebrating Independence Day.#SlavaUkraini 🇪🇺🇺🇦 pic.twitter.com/QY3o1DkYl1 — Roberta Metsola (@EP_President) August 23, 2023

Окрім того, у синьо-жовті кольори підсвітили і будівлю зовнішньополітичної служби ЄС.

"Ми вшановуємо мужній український народ, який відважно захищає свою державу та своє майбутнє. Напередодні Дня незалежності України Європейська служба зовнішньої дії підсвічується синьо-жовтими українськими кольорами", – написав голова зовнішньополітичного відомства Жозеп Боррель.

We honour the brave Ukrainian people who are bravely defending their nation and their future.



On the eve of the Ukrainian Independence Day, the @eu_eeas is lit up in Ukraine’s blue and yellow.



We will #StandWithUkraine for as long as it takes.



#SlavaUkraïni pic.twitter.com/OWwlVS8dWE — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 23, 2023

Як повідомлялося, держсекретар США Ентоні Блінкен зробив заяву, в якій привітав з Днем незалежності України.