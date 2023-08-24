Будівлі євроінституцій підсвітили синьо-жовтим до Дня незалежності України
Четвер, 24 серпня 2023, 08:51
Будівлі Єврокомісії, Європейської ради, Європарламенту у Брюсселі підсвітили у синьо-жовті кольори з нагоди Дня незалежності України.
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Блакитний, як небо над Україною, жовтий, як її поля. Напередодні Дня незалежності України прапор України освітлює нашу штаб-квартиру в Брюсселі.
Ми віддаємо шану хоробрим українцям, які борються за майбутнє своєї країни", – йдеться у повідомленні Єврокомісії у Twitter.
Light blue as the sky above Ukraine, yellow as its fields.— European Commission (@EU_Commission) August 23, 2023
On the eve of Ukraine Independence Day, the 🇺🇦 flag illuminates our headquarters in Brussels.
We pay tribute to the brave Ukrainians who fight for the future of their country. #StandWithUkraine
"Напередодні завтрашнього Дня незалежності України будівля Європейської ради сьогодні яскраво сяє жовто-блакитними кольорами, як символ нашої рішучої підтримки України" – написав голова Євроради Шарль Мішель.
Ahead of Ukraine's Independence Day tomorrow, the @EUCouncil's Europa building shines bright in yellow and blue tonight, as a symbol of our strong support to Ukraine.— Charles Michel (@eucopresident) August 23, 2023
We will #StandWithUkraine for as long as it takes. 🇪🇺🇺🇦 pic.twitter.com/HfU57J7Poo
"Синій і жовтий кольори символізують мужність і стійкість відважного українського народу. Вони об'єднують нас та уособлюють європейське майбутнє України. І сьогодні ввечері вони освітлюють наш Європарламент, коли ми приєднуємося до наших українських друзів у святкуванні Дня незалежності", – заявила президентка Європарламенту Роберта Метсола.
The blue and yellow colours symbolise the courage & resilience of the brave people of Ukraine.— Roberta Metsola (@EP_President) August 23, 2023
They unite us & represent Ukraine’s European future.
And tonight they illuminate our @Europarl_EN as we join our Ukrainian friends in celebrating Independence Day.#SlavaUkraini 🇪🇺🇺🇦 pic.twitter.com/QY3o1DkYl1
Окрім того, у синьо-жовті кольори підсвітили і будівлю зовнішньополітичної служби ЄС.
"Ми вшановуємо мужній український народ, який відважно захищає свою державу та своє майбутнє. Напередодні Дня незалежності України Європейська служба зовнішньої дії підсвічується синьо-жовтими українськими кольорами", – написав голова зовнішньополітичного відомства Жозеп Боррель.
We honour the brave Ukrainian people who are bravely defending their nation and their future.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 23, 2023
On the eve of the Ukrainian Independence Day, the @eu_eeas is lit up in Ukraine’s blue and yellow.
We will #StandWithUkraine for as long as it takes.
#SlavaUkraïni pic.twitter.com/OWwlVS8dWE
Як повідомлялося, держсекретар США Ентоні Блінкен зробив заяву, в якій привітав з Днем незалежності України.