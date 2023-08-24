Премьер Польши боится, что после смерти Пригожина группа Вагнера станет опаснее

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что после смерти Евгения Пригожина контроль над ЧВК "Вагнер" перейдет непосредственно к Кремлю и это делает ее потенциально более опасной.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Onet.

"Я не буду комментировать, совпадение это или нет", – заявил Моравецкий, имея в виду авиакатастрофу, в которой, по сообщениям, погиб Пригожин.

"Думаю, поляки способны ответить на это сами. Кураторство над группой Вагнера переходит непосредственно к президенту Путину. Пусть каждый теперь сам для себя ответит, является ли группа Вагнера, которая дислоцируется в Беларуси, большей или меньшей угрозой", – добавил он.

Моравецкий также заявил, что, безусловно, под присмотром Путина группа Вагнера будет еще больше использоваться для провокаций, шантажа, нападений и "всевозможных движений в подрыве политики безопасности".

Как сообщалось, в ЕС не имеют возможности проверить информацию об авиакатастрофе самолета главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в РФ и не хотят спекулировать относительно последствий этого события.

Напомним, в среду вечером российские СМИ и Росавиация сообщили, что в Тверской области разбился самолет, среди пассажиров которого был главарь группы Вагнера Евгений Пригожин. Сообщается, что все 10 человек, которые были на борту, погибли, в том числе и заместитель Пригожина – Дмитрий Уткин с позывным "Вагнер".

Президент США Джо Байден предположил, что президент РФ Владимир Путин может стоять за катастрофой самолета, среди пассажиров которых был указан Пригожин.

В Париже заявили, что не спешат с выводами об обстоятельствах авиакатастрофы самолета с Пригожиным, а глава МИД Германии также призвала не торопиться с выводами и уверенностью, что глава "вагнеровцев" действительно погиб.