У Польщі суд визнав, що партія влади поширювала брехню про безробіття за часів Туска

У Польщі Варшавський окружний суд зобов’язав партію влади "Право і справедливість" (ПіС) припинити поширювати інформацію про нібито безробіття на рівні 15% за часів уряду опозиційних "Громадянської платформи" та Польської селянської партії.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

У понеділок "Право і справедливість" опублікувала в соціальних мережах ролик, де стверджувала, що колишній прем'єр-міністр і лідер "Громадянської платформи" Дональд Туск "не заслуговує на ще один шанс".

"Я пам'ятаю, як Туск керував країною; я пам'ятаю, як втратив роботу, бо безробіття становило 15%; я пам'ятаю, як він підвищив пенсійний вік для жінок з 60 до 67 років; я пам'ятаю, як він голосував проти підтримки польських сімей; я пам'ятаю, як він роззброїв Польщу; я пам'ятаю, як він зблизився з Путіним", – зазначають герої ролика.

👇 Zobacz dlaczego Tusk nie zasługuje na kolejną szansę! pic.twitter.com/e6uKmtcMK4 — Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) August 21, 2023

"Громадянська платформа" у середу повідомила, що подає позов, оскільки такий рівень безробіття в Польщі насправді фіксували за уряду Ярослава Качинського – лідера "Права і справедливості".

Суд Варшави частково задовольнив позов опозиціонерів: він визнав, що в ролику ПіС справді поширена некоректна інформація, але відмовився зобов’язувати публікувати виправлення портал Onet, який цей ролик поширив.

Також суд зауважив, що рівень безробіття у Польщі за перебування при владі "Права і справедливості" перевищував 14% лише три місяці, а решту часу був нижчим.

У самій ПіС ще у вівторок іронічно відповіли "Громадянській платформі", що "уважніше вивчили справу" та виявили, що в лютому 2013-го безробіття в Польщі становило не 15%, а "лише" 14,4%. "Це, безумовно, суттєво вплинуло на ситуацію з безробітними в той час", – додали в партії.

Партія влади не додала, чи буде оскаржувати рішення суду. Якщо вона цього не зробить і воно набуде чинності, то протягом 48 годин буде зобов’язана опублікувати "виправлення, відповідь або вибачення" власним коштом.

Парламентські вибори у Польщі, як відомо, відбудуться 15 жовтня. Поляки обиратимуть 460 депутатів і 100 сенаторів на чотирирічний термін. Чотири найбільші опозиційні партії Польщі минулого тижня оголосили про спільну участь у виборах до Сенату, верхньої палати парламенту.

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