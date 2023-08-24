В Польше суд признал, что партия власти распространяла ложь о безработице во времена Туска

В Польше Варшавский окружной суд обязал партию власти "Право и справедливость" (ПиС) прекратить распространять информацию о якобы безработице на уровне 15% во времена правительства оппозиционных "Гражданской платформы" и Польской крестьянской партии.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

В понедельник "Право и справедливость" опубликовала в социальных сетях ролик, где утверждала, что бывший премьер-министр и лидер "Гражданской платформы" Дональд Туск "не заслуживает еще одного шанса".

"Я помню, как Туск руководил страной; я помню, как потерял работу, потому что безработица составляла 15%; я помню, как он повысил пенсионный возраст для женщин с 60 до 67 лет; я помню, как он голосовал против поддержки польских семей; я помню, как он разоружил Польшу; я помню, как он сблизился с Путиным", – отмечают герои ролика.

👇 Zobacz dlaczego Tusk nie zasługuje na kolejną szansę! pic.twitter.com/e6uKmtcMK4 — Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) August 21, 2023

"Гражданская платформа" в среду сообщила, что подает иск, поскольку такой уровень безработицы в Польше на самом деле фиксировался при правительстве Ярослава Качиньского – лидера "Права и справедливости".

Суд Варшавы частично удовлетворил иск оппозиционеров: он признал, что в ролике ПиС действительно распространена некорректная информация, но отказался обязывать публиковать исправления портала Onet, который этот ролик распространил.

Также суд отметил, что уровень безработицы в Польше во время пребывания у власти "Права и справедливости" превышал 14% только три месяца, а остальное время был ниже.

В самой ПиС еще во вторник иронично ответили "Гражданской платформе", что "внимательно изучили дело" и обнаружили, что в феврале 2013-го безработица в Польше составляла не 15%, а "только" 14,4%. "Это, безусловно, существенно повлияло на ситуацию с безработными в то время", – добавили в партии.

Правящая партия не добавила, будет ли обжаловать решение суда. Если она этого не сделает и оно вступит в силу, то в течение 48 часов будет обязана опубликовать "исправление, ответ или извинения" за свой счет.

Парламентские выборы в Польше, как известно, состоятся 15 октября. Поляки будут избирать 460 депутатов и 100 сенаторов на четырехлетний срок. Четыре крупнейшие оппозиционные партии Польши на прошлой неделе объявили о совместном участии в выборах в Сенат, верхнюю палату парламента.

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