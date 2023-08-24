Польская оппозиция сняла кандидата, поддерживающую радикальную либерализацию абортов

Ведущий оппозиционный блок Польши "Гражданская коалиция" исключил из своего избирательного списка кандидата, активистку из Беларуси Яну Шостак после того, как она призвала разрешить аборт на любом этапе беременности.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на портал Notes from Poland.

В среду Шостак дала интервью порталу Onet, в котором заявила, что поддерживает легализацию абортов в Польше "независимо от стадии беременности" – даже после 12-й недели, за что в стране не выступает ни одна политическая партия.

"Я современная суфражистка и считаю, что сила женщин в этой стране – это большинство", – заявила Шостак, добавив, что сама когда-то сделала аборт.

Kandydatka koalicji obywatelskiej za aborcją do 9 miesiąca ciąży



Ładny ma program Donald Tusk i Kołodziejczak pic.twitter.com/wBzhKvWP4k — Radosław Poszwiński (@bogdan607) August 23, 2023

Слова активистки вызвали волну возмущения польских правых деятелей, в том числе и чиновников. К примеру, министр юстиции Польши Збигнев Зебро вообще обвинил "Гражданскую коалицию" в том, что она хочет "ввести в парламент сторонников убийства людей".

После этого польский оппозиционный блок объявил о снятии Шостак из избирательного списка. Там подчеркнули, что поддерживают разрешение на аборты до 12-й недели беременности, а слова активистки шли вразрез с политической программой оппозиции.

Сама Шостак сказала порталу Onet, что "не жалеет о своих словах" и готова баллотироваться от другой партии. "Самое главное, чтобы меня не запугали", – добавила она.

Яна Шостак переехала в Польшу в возрасте 17 лет и стала известной в 2021-м во время протестов в Варшаве против белорусского диктатора Александра Лукашенко. После критики за отсутствие бюстгальтера Шостак начала кампанию #CleavageForBelarus, в рамках которой женщины рисовали сообщения на своей груди и декольте.

Напомним, в октябре 2020 года Конституционный суд Польши объявил, что аборт из-за дефектов плода противоречит Конституции, установив правовую основу, которая равносильна почти полному запрету на прерывание беременности в стране. Это решение вызвало массовые протесты в стране, которые возобновились после нескольких случаев смерти беременных женщин.