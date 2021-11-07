"Більше жодної": у Польщі пройшли нові протести через суперечливу смерть вагітної

У суботу 6 листопада в низці міст Польщі знову пройшли акції протесту через смерть 30-річної жінки внаслідок септичного шоку на 22-му тижні вагітності, що активізувала дискусію про майже повну заборону абортів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24.

Акції пройшли під гаслом "Більше жодної". У Варшаві протест зібрався під будівлею Конституційного Суду, який своїм рішенням запровадив фактично повну заборону абортів в країні, і рушив під будівлю Міністерства охорони здоров’я.

Minuta ciszy i światełko pamięci dla Pani Izy z Pszczyny na Placu Zamkowym w Warszawie @RMF24pl pic.twitter.com/zUgfRf22Xr — Maciej Sztykiel (@emeszz) November 6, 2021

Marsz dla Izy już na Placu Zamkowym, tu na chwilę postój, zaraz zapłoną znicze i latarki, a później protest ruszy dalej przed gmach @MZ_GOV_PL @RMF24pl pic.twitter.com/sjEo5RZgct — Maciej Sztykiel (@emeszz) November 6, 2021

Крім основного гасла, можна було бачити також плакати "Вона могла би залишитись живою", "Права жінки - це права людини", "У вас кров на руках".

Фото: Leszek Szymański / PAP

Акції пройшли також у Гданську, Лодзі, Вроцлаві, Щецині, Познані, Кєльце, Ельблонзі.

Фото: Leszek Szymański / PAP

"Ми тут, щоб підтримати усіх жінок, щоб вони не повинні були турбуватися, що і їхнє життя буде у небезпеці", - розповіла кореспондентам одна з учасниць акції.

Фото: Leszek Szymański / PAP

Смерть жінки знову активізувала дискусію довкола останнього посилення польського законодавства про аборти.

Активісти за репродуктивні права вважають її першою жертвою цього рішення.