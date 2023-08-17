Прем’єр Латвії офіційно пішов у відставку

Прем’єр Латвії Кріш’яніс Каріньш подав президенту заяву про відставку, як і оголосив на початку тижня.

Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

У четвер 17 серпня Каріньш подав президенту заяву про відставку. Президент Едгарс Рінкевичс повідомив, що прийняв її, і далі уряд Каріньша продовжить працювати як тимчасовий до створення нового уряду.

Рінкевичс нагадав, що Кріш’яніс Каріньш обіймав посаду чотири з половиною роки і на цей період випали усі складні події останніх років, у тому числі пандемія коронавірусу, гібридні загрози на східних кордонах та виклики, пов’язані з повномасштабною війною Росії проти України.

Нагадаємо, на початку серпня Каріньш намагався домовитися з нинішніми коаліційними партнерами – "Нацоб’єднанням" та "Об’єднаним списком" – про збереження уряду, проте вони не погодилися на його умову про заміну певних міністрів та запропонували іншу – щоб відставку міністрів розглядали, якщо вони не виконають конкретні завдання у визначений термін.

Каріньш на це не погодився та почав перемовини про потенційну коаліцію з двома іншими партіями. Спершу він заявив, що не планує йти у відставку, але у понеділок змінив рішення та оголосив, що подасть заяву у четвер.

Ймовірним наступником Каріньша на посаді називають Евіку Сіліня, чинну міністерку з питань добробуту, яка також є представницею партії Каріньша "Нова єдність".

Поки зберігається невизначеність, чи про нову коаліцію домовлятимуться між собою "Нова єдність", "Союз зелених та фермерів" і "Прогресивні", чи долучаться також інші політсили.

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