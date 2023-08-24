Президент Латвії оголосив кандидатуру нового прем'єра

Президент Латвії Едгар Рінкевичс офіційно запропонував Евіці Сіліні сформувати новий уряд.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Delfi.

Рінкевичс оприлюднив заяву про те, що новий Кабінет міністрів має бути сформований за максимально широкої підтримки більшості Сейму.

За словами президента, в ході консультацій з парламентськими силами він очікував пропозицій про те, як Латвія може досягти середнього рівня добробуту в ЄС до 2030 року. Це він назвав принципами, за якими буде обрано наступного прем'єр-міністра.

Тепер Сіліна має розпочати офіційні коаліційні переговори. Згідно з часовими рамками, встановленими Рінкевичсом, новий уряд має бути затверджений Саеймом у середині вересня, а уряд має подати до парламенту бюджет на 2024 рік до 15 жовтня цього року.

Напередодні президент Латвії зустрічався з лідерами п’ятьох парламентських політсил – "Новою єдністю", "Союзом зелених та селян", "Об’єднаним списком", "Нацоб’єднанням" і "Прогресивними", та обговорював з ними перспективи формування нової урядової коаліції.

Контури потенційної коаліції ще незрозумілі. Евіка Сіліня сказала, що бачить шанси домовитися про широку коаліцію з п’яти партій, але результатом може бути і коаліція з 4 чи 3 політсил.

Вона також сказала, що президент ставить за ціль затвердити новий уряд до середини вересня – зокрема через часові рамки розробки бюджету на наступний рік.

"Об’єднаний список" і "Нацоб’єднання", як свідчать їхні заяви, виступають проти широкої коаліції.

Нагадаємо, на початку серпня попередній прем'єр Кріш'яніс Каріньш намагався домовитися з нинішніми коаліційними партнерами – "Нацоб’єднанням" та "Об’єднаним списком", але спільну мову знайти не вдалося і він почав перемовини про потенційну коаліцію з двома іншими партіями.

Спершу Каріньш не планував йти з посади, але врешті змінив рішення та 17 серпня офіційно подав у відставку.

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