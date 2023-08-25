В Латвии начинаются консультации по формированию нового правительства

В Латвии 25 августа начинаются переговоры по формированию нового правительства во главе с Эвикой Силиней, которую выдвинул президент Эдгарс Ринкевичс.

Об этом информирует LSM, пишет "Европейская правда".

Сообщается, что Силиня стремится создать максимально широкую коалицию, ради чего пригласила на переговоры представителей четырех парламентских партий.

По словам представительницы Силини Илзе Чикуле, консультации с политсилами "Объединенный список", "Союзом зеленых и крестьян", "Национальным единством" "Прогрессивными" проводят в библиотеке Кабинета министров с 9 утра до 13:30.

Вероятно, две партии не войдут в коалицию, поскольку есть скептицизм по поводу того, смогут ли все пять партий договориться о новом правительстве.

Накануне президент Латвии Эдгарс Ринкевичс официально предложил Эвике Силине сформировать новое правительство.

Ринкевичс обнародовал заявление о том, что новый Кабинет министров должен быть сформирован при максимально широкой поддержке большинства Сейма.

Напомним, в начале августа предыдущий премьер Кришьянис Кариньш пытался договориться с нынешними коалиционными партнерами – "Нацобъединением" и "Объединенным списком", но общий язык найти не удалось и он начал переговоры о потенциальной коалиции с двумя другими партиями.

Сначала Кариньш не планировал уходить с должности, но в конце концов изменил решение и 17 августа официально подал в отставку.

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