У Фінляндії пропонують оновити видачу посвідок на проживання після затримання неонациста з РФ

Міністерка внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен заявила про необхідність ретельно переглянути систему видачі посвідок на проживання на тлі ситуації із затриманням російського бойовика і неонациста Яна Петровського.

Про це вона сказала в інтерв’ю виданню IltaSanomat, яке наводить Yle, повідомляє "Європейська правда".

"Необхідно зробити все, щоб через кордон не проникали люди, які можуть загрожувати національній безпеці країни", – підкреслила міністерка.

Вона нагадала, що російський бойовик отримав в'їзні документи на підставі родинних зв'язків після того, як його дружина вступила на навчання до Фінляндії.

Про арешт Яна Петровського у Фінляндії у п'ятницю повідомили фінські ЗМІ. Чоловіка внесли до санкційного списку ЄС і США за дії, що загрожують суверенітету і незалежності України та безпеці країни.

Офіс генерального прокурора України готує матеріали для екстрадиції Петровського.

Петровський, який в юності декілька років жив у Норвегії, також брав участь у війні в Сирії в складі ультраправого угруповання, що воює на боці режиму президента Башара Асада. Норвегія депортувала чоловіка до Росії у 2016 році, оскільки він вважався загрозою безпеці.